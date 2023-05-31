Иран с февраля примерно на треть увеличил запасы высокообогащенного урана - МАГАТЭ

Тегеран с февраля более чем на 25 кг, то есть примерно на треть, увеличил запасы урана, обогащенного до уровня 60%, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ.
"Запасы высокообогащенного урана за прошлый квартал выросли на 30%", - информирует агентство.
"Иранские запасы урана, обогащенного на 60%, достигли 114,1 кг, что является значительным рост по сравнению с 87,5 кг на момент предыдущего отчета агентства в конце февраля", - уточняет при этом Bloomberg.
По данным МАГАТЭ, общий объем запасов обогащенного урана в мае составил 4 744,5 кг, в то время как в феврале этот показатель составлял 3 750 килограмм.
В феврале сообщалось, что с ноября прошлого года Иран на 40% увеличил запасы урана, обогащённого до уровня 60%.
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