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Дальнее зарубежье 31.05.2023 22:41

США выделяют Украине очередной пакет военной помощи

США в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставят ей боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также системы ПВО, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"В рамках этого пакета мы снабдим Украину дополнительными боеприпасами для Patriot (...) а также дадим больше систем ПВО Avenger и Stinger, и конечно, боеприпасы для HIMARS, артиллерии, противотанковых вооружений", - сказал он на брифинге в Белом доме.

По его словам, речь идет о 39-м пакете помощи Украине, вооружения для которого берут из американских арсеналов.

К концу апреля общая стоимость военной помощи США Украине достигала примерно $36 млрд.

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Тэги: США, УКРАИНА, ВОЕННЫЕ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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