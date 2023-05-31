США выделяют Украине очередной пакет военной помощи

США в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставят ей боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также системы ПВО, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"В рамках этого пакета мы снабдим Украину дополнительными боеприпасами для Patriot (...) а также дадим больше систем ПВО Avenger и Stinger, и конечно, боеприпасы для HIMARS, артиллерии, противотанковых вооружений", - сказал он на брифинге в Белом доме.
По его словам, речь идет о 39-м пакете помощи Украине, вооружения для которого берут из американских арсеналов.
К концу апреля общая стоимость военной помощи США Украине достигала примерно $36 млрд.
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