США верят гарантиям Киева не применять F-16 против территории РФ

США уверены в том, что Украина в случае получения истребителей F-16 не будет применять их против российской территории, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Да, мы уверены", - сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста о том, уверен ли Вашингтон в том, что гарантии президента Украины Владимира Зеленского не применять F-16 против российской территории в случае их получения по-прежнему в силе.

"И мы получили эти заверения на разных уровнях: не только от президента Зеленского, но и от других высокопоставленных военачальников и руководителей из сферы обороны", - добавил Кирби.