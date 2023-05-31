ЕС выделит на усиление нацбезопасности Молдовы 87 млн евро

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявил в среду в Кишиневе о выделении Молдове нелетальной военной помощи на 87 млн евро.

"Европейский фонд мира предоставит нелетальную помощь в размере 87 млн евро для усиления национальной безопасности, стабильности и устойчивости в оборонном секторе", - сказал Боррель на церемонии открытия в молдавской столице гражданской миссии партнерства ЕС EUPM Moldova, направленной на "укрепление устойчивости" Молдовы.

Глава дипломатии ЕС отметил, что речь идет не о летальном оружии, что молдавская армия нуждается в логистике и в организации. "Ей нужно много вещей, которые не являются оружием, и это будет обеспечено данной поддержкой в размере 87 млн евро", - объяснил Боррель.