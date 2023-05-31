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Регион 31.05.2023 23:07

Президент Грузии призвала европарламентариев предоставить стране статус кандидата в члены ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в среду с трибуны Европарламента, что для Грузии нет другой альтернативы, как стать членом европейской семьи.

"Мы преодолеем как внутренние, так и внешние преграды, чтобы достичь евроатлантической интеграции, но для этого необходимо предоставить Грузии статус кандидата по вступлению в Евросоюз", - сказала Зурабишвили.

Она отметила, что одна из главных преград во внутренних делах Грузии - это поляризация политических сил и общества.

"Поляризация для небольшой страны играет на руку только нашим врагам, пытающимся вызвать дестабилизацию. Сообща мы преодолеем эту преграду", - сказала Зурабишвили.

Не обошла Зурабишвили в своем выступлении и тему России.

"В России должны понять, что Грузия - это Европа. Восстановление авиасообщения и отмена визового режима со стороны России направлены на попытки дестабилизации в нашей стране", - сказала Зурабишвили.

Она вновь заявила о необходимости введения визового режима для российских граждан. "Необходимы государственные регуляции для многих тысяч прибывших в Грузию российских граждан", - сказала Зурабишвили, но при этом отметила, что в отношении прибывших российских граждан грузины проявляют традиционную толерантность.

Зурабишвили призвала грузинское правительство в полной мере выполнить 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в члены Евросоюза.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИЗЫВ


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