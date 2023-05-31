Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.021 GBR   2.106 TRY   0.0825

Цена на нефть

30.05 $/bbl +/- WTI 69.46 -3.50 Brent 73.71 -3.59

Туризм 31.05.2023 23:22

В России отмечают рост туристического интереса россиян к Азербайджану

Порядка 5 млн российских туристов, как ожидается, отправятся на отдых в зарубежные страны летом 2023 года, это на 42% больше, чем летом 2022 года, показало исследование Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По статистике бронирований крупнейших туроператоров по выездному туризму, за три летних месяца общий объем поездок на отдых по популярным зарубежным туристическим направлениям может составить порядка 5 млн, что на 42% больше, чем летом 2022 года", - сообщает ассоциация.

Безусловным лидером продаж будет Турция, ее доля в бронированиях выездных туров, по данным туроператоров, составляет 67%. При этом глубина продаж на направлении низкая и не превышает 15-20 дней.

Средняя продолжительность отдыха в Турции у россиян этим летом - 10 ночей, средний чек тура, по данным туроператоров - 215-265 тыс. рублей на двоих. Более двух третей туристов этим летом едут в Турцию с детьми.

"По нескольку тысяч человек за лето туроператоры отправят в Грецию, Италию и Францию, в морские круизы по Средиземному морю и Персидскому заливу. Ряд игроков рынка отмечает повысившийся интерес к Японии, Корее, летнему Катару, Азербайджану и Казахстану (отдых на Каспии)", - отмечают в АТОР.

По данным ассоциации, по сравнению с летом 2022 года средний чек на зарубежный отдых вырос на ключевых выездных направлениях от 15 до 50%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРИЗМ, ПРОГНОЗ, ВЫЕЗД


Похожие новости


Таиланд рассчитывает принять в этом году миллион российских туристов Страны Европы могут восстановить турпоток на 80% в 2022 году Структуры ООН прогнозируют восстановление туризма не раньше 2023 года Турция ожидает 34 млн иностранных туристов в 2021 году - вдвое больше, чем годом ранее Турецкие отели ждут притока иностранных туристов в июне UNWTO ухудшила прогноз по срокам восстановления международного туризма Великобритания может лишиться 22 млрд фунтов из-за коллапса туристической отрасли Турпоток в Турцию в 2020 году сократится вдвое Иностранные туристы не смогут приехать в Анталью раньше августа Анталья в 2018 году проведет лучший летний туристический сезон в своей истории

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az