В России отмечают рост туристического интереса россиян к Азербайджану

Порядка 5 млн российских туристов, как ожидается, отправятся на отдых в зарубежные страны летом 2023 года, это на 42% больше, чем летом 2022 года, показало исследование Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По статистике бронирований крупнейших туроператоров по выездному туризму, за три летних месяца общий объем поездок на отдых по популярным зарубежным туристическим направлениям может составить порядка 5 млн, что на 42% больше, чем летом 2022 года", - сообщает ассоциация.
Безусловным лидером продаж будет Турция, ее доля в бронированиях выездных туров, по данным туроператоров, составляет 67%. При этом глубина продаж на направлении низкая и не превышает 15-20 дней.
Средняя продолжительность отдыха в Турции у россиян этим летом - 10 ночей, средний чек тура, по данным туроператоров - 215-265 тыс. рублей на двоих. Более двух третей туристов этим летом едут в Турцию с детьми.
"По нескольку тысяч человек за лето туроператоры отправят в Грецию, Италию и Францию, в морские круизы по Средиземному морю и Персидскому заливу. Ряд игроков рынка отмечает повысившийся интерес к Японии, Корее, летнему Катару, Азербайджану и Казахстану (отдых на Каспии)", - отмечают в АТОР.
По данным ассоциации, по сравнению с летом 2022 года средний чек на зарубежный отдых вырос на ключевых выездных направлениях от 15 до 50%.
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