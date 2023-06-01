Иностранцы за 4 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на $400 млн

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-апреле 2023 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 677,9 млн. манатов ($398,8 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", по сравнению с январем-апрелем 2022 года объем банковских операций, совершенных иностранными гражданами, сократился на 1,2%.
В январе объем проведенных операций составил 171,5 млн манатов, феврале - 162,3 млн манатов, марте - 218,1 млн манатов, апреле – 126 млн манатов.
По итогам 2022 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 2 млрд 155,3 млн. манатов ($1 млрд 268 млн), что на 66,1% больше чем в 2021 году.
Р.Ахмедов
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