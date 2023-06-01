Ненефтяной экспорт Азербайджана к 2025г достигнет $5 млрд - ГПБ

Российский «Газпромбанк» (ГПБ) прогнозирует увеличение ненефтяного экспорта Азербайджана до $5 млрд к 2025 году.
«В среднесрочной перспективе продолжится рост ненефтегазового экспорта Азербайджана. В условиях перестройки логистических цепочек и роста потребности в доступных продовольственных товарах, страны-импортеры могут рассматривать альтернативных поставщиков с более близким или удобным расположением, в том числе имеющих доступ к морским портам, как Азербайджан. Перестройка евразийской логистики будет также способствовать экспорту Азербайджаном удобрений и товаров с высокой добавленной стоимостью», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в российском банке.
Аналитики банка считают, что с учетом этих предпосылок «мы видим потенциал роста доли ненефтегазового экспорта в его общем объеме до 15% и выше в среднесрочной перспективе».
В частности, согласно прогнозам ГПБ, по итогам 2023 года ненефтяной экспорт Азербайджана составит $3,7 млрд (удельный вес – 10,1%) против $3 млрд в 2022 году (удельный вес – 8%), а в 2024г - $5,1 млрд (удельный вес 15,1%).
Как сообщалось ранее, Азербайджан в январе-апреле 2023 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,2 млрд (+21,2% от показателя января-апреля 2022 года).
По оценкам Минэкономики Азербайджана, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.
Р.Ахмедов
Азербайджан и Молдова проведут заседание МПК в Кишиневе в 2023г
Алиев и премьер Молдовы отмечают потенциал сотрудничества Баку и Кишинева в АПК, энергетике
Алиев и Санду обсудили перспективы азербайджано-молдавских отношений
Иностранцы за 4 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на $400 млн
В России отмечают рост туристического интереса россиян к Азербайджану
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
КНДР выведет военный спутник-шпион на орбиту в ближайшее время
У прокуратуры США есть аудиозапись обсуждения Трампом секретного документа из Белого дома
Пентагон заключил контракт на закупку системы ПВО Gepard для Украины
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика порадовал детей шехидов в Нахчыване
Управляющий директор Boston Consulting Group провел мастер-класс в Бакинской высшей школе нефти
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС