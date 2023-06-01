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Бизнес и законодательство 01.06.2023 09:15

Ненефтяной экспорт Азербайджана к 2025г достигнет $5 млрд - ГПБ

Российский «Газпромбанк» (ГПБ) прогнозирует увеличение ненефтяного экспорта Азербайджана до $5 млрд к 2025 году.

«В среднесрочной перспективе продолжится рост ненефтегазового экспорта Азербайджана. В условиях перестройки логистических цепочек и роста потребности в доступных продовольственных товарах, страны-импортеры могут рассматривать альтернативных поставщиков с более близким или удобным расположением, в том числе имеющих доступ к морским портам, как Азербайджан. Перестройка евразийской логистики будет также способствовать экспорту Азербайджаном удобрений и товаров с высокой добавленной стоимостью», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в российском банке.

Аналитики банка считают, что с учетом этих предпосылок «мы видим потенциал роста доли ненефтегазового экспорта в его общем объеме до 15% и выше в среднесрочной перспективе».

В частности, согласно прогнозам ГПБ, по итогам 2023 года ненефтяной экспорт Азербайджана составит $3,7 млрд (удельный вес – 10,1%) против $3 млрд в 2022 году (удельный вес – 8%), а в 2024г - $5,1 млрд (удельный вес 15,1%).

Как сообщалось ранее, Азербайджан в январе-апреле 2023 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,2 млрд (+21,2% от показателя января-апреля 2022 года).

По оценкам Минэкономики Азербайджана, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ, ПРОГНОЗ


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