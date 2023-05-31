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Внешняя политика 31.05.2023 23:25

Алиев и премьер Молдовы отмечают потенциал сотрудничества Баку и Кишинева в АПК, энергетике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Кишиневе провел встречу с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

«В ходе беседы отмечен высокий уровень отношений между нашими странами, подчеркнуто наличие широких возможностей для расширения торгово-экономических связей», - отмечается в информации.

На встрече стороны отметили неудовлетворительный объем взаимного товарооборота, обратили внимание на важность его диверсификации и в этом смысле была подчеркнута важность активизации деятельности межправительственной комиссии.

В ходе беседы также подчеркнуто, что имеются широкие возможности для сотрудничества Баку и Кишинева в сельском хозяйстве, электроэнергетике и других сферах, представляющих взаимный интерес.

«Алиев пригласил Речана совершить визит в Азербайджан, и премьер Молдовы принял это приглашение», - подчеркивается в информации.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с визитом в Молдову для участия во втором саммите ЕПС.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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