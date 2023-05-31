Азербайджан и Молдова проведут заседание МПК в Кишиневе в 2023г

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан прокомментировал переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду в Кишиневе.

Стороны наметили дальнейшие шаги по углублению двустороннего стратегического партнерства.

«Мы договорились расширять энергетическое и экономическое сотрудничество, обмениваться передовым опытом в сфере сельского хозяйства. В то же время мы решили провести следующее заседание совместной молдавско-азербайджанской комиссии в этом году в Кишиневе, чтобы создать новые возможности в сфере торговли, инфраструктуры и инвестиций", - сказал Речан, слова которого приводятся на сайте правительства Молдовы.

Р.Ахмедов