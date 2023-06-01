SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали протокол намерений по торговле нефтью и нефтепродуктами

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и АО «Узбекнефтегаз» подписали Протокол намерений по торговле и логистике нефтью, нефтепродуктами, продукцией нефтехимии и газохимии.

Документ подписан по итогам переговоров в среду в Баку президента SOCAR Ровшана Наджафа и председателя правления Узбекнефтегаз Баходиржона Сидигова, сообщает Госнефтекомпания Азербайджана.

Наджаф и Сидигов на встрече отметили, что компаниями предприняты важные шаги для реализации поручений президентов Азербайджана и Узбекистана.

Руководители компаний также обсудили ход реализации «дорожной карты» подписанной между SOCAR и «Узбекнефтегаз» в июле 2022 года.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере, торговли нефтью и нефтехимической продукцией, применения цифровых и инновационных технологий и др. направлениям, представляющим взаимный интерес», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов