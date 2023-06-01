SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали протокол намерений по торговле нефтью и нефтепродуктами

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и АО «Узбекнефтегаз» подписали Протокол намерений по торговле и логистике нефтью, нефтепродуктами, продукцией нефтехимии и газохимии.
Документ подписан по итогам переговоров в среду в Баку президента SOCAR Ровшана Наджафа и председателя правления Узбекнефтегаз Баходиржона Сидигова, сообщает Госнефтекомпания Азербайджана.
Наджаф и Сидигов на встрече отметили, что компаниями предприняты важные шаги для реализации поручений президентов Азербайджана и Узбекистана.
Руководители компаний также обсудили ход реализации «дорожной карты» подписанной между SOCAR и «Узбекнефтегаз» в июле 2022 года.
«В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере, торговли нефтью и нефтехимической продукцией, применения цифровых и инновационных технологий и др. направлениям, представляющим взаимный интерес», - подчеркивается в информации.
Р.Ахмедов
Азербайджан и Молдова проведут заседание МПК в Кишиневе в 2023г
Алиев и премьер Молдовы отмечают потенциал сотрудничества Баку и Кишинева в АПК, энергетике
Алиев и Санду обсудили перспективы азербайджано-молдавских отношений
В России отмечают рост туристического интереса россиян к Азербайджану
В Азербайджане за 24 часа умер один больной COVID-19
Алиев и Герцог поручили увеличить число прямых авиарейсов между Азербайджаном и Израилем
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
ЕС выделит на усиление нацбезопасности Молдовы 87 млн евро
Президент Грузии призвала европарламентариев предоставить стране статус кандидата в члены ЕС
США верят гарантиям Киева не применять F-16 против территории РФ
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Неделя карьеры Yelo Bank в UFAZ завершилась
AccessBank обнародовал аудиторский отчет за 2022 год
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС