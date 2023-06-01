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01.06.2023 09:00

Управляющий директор Boston Consulting Group провел мастер-класс в Бакинской высшей школе нефти

Управляющий директор и старший партнер Boston Consulting Group (BCG) Паттаби Сешадри, находящийся с визитом в Азербайджане, провел в Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН) мастер-класс на тему «Энергетический переход BCG» в рамках «Бакинской энергетической недели».

Выступив на встрече, на которой присутствовали профессора, преподаватели, административный персонал и студенты БВШН, ректор вуза Эльмар Гасымов сказал, что он рад приветствовать в стенах Бакинской высшей школы нефти представителей глобальной консалтинговой компании. Говоря о важности энергетического перехода, ректор выразил уверенность, что в ходе мастер-класса будет получена полезная информация.

В своем выступлении Паттаби Сешадри рассказал о подходе BCG к энергетическому переходу на глобальном и локальном уровнях, целях компании и положительных экономических, экологических и социальных аспектах энергетического перехода. Он рассказал о политике энергетического перехода, использовании «зеленой энергии», важных мерах по декарбонизации, планируемых работах по развитию этой сферы, существующей в Азербайджане инфраструктуре и потенциале страны. Паттаби Сешадри также дал рекомендации участникам встречи и ответил на их вопросы.

В конце мероприятия ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов вручил Паттаби Сешадри плакетку «Почетный гость».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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