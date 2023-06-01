Палата представителей США приняла законопроект по лимиту госдолга

Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект по лимиту госдолга, сообщают американские СМИ.
За законопроект, который был разработан в результате переговоров между президентом США Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти, проголосовали 314 законодателей, 117 выступили "против", среди них 71 республиканец и 46 демократов.
Теперь законопроект направляется в Сенат.
Как ранее сообщалось, лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл работают над тем, чтобы законопроект был принят к концу недели.
Шумер назвал законопроект "разумным компромиссом". Макконнелл сказал, что Маккарти "заслуживает нашей благодарности".
28 мая стало известно, что соглашение по лимиту государственного долга после длительных переговоров между Байденом и Маккарти достигнуто.
Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен в срок до 5 июня.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к 5 июня, если конгресс не повысит лимит госзаимствований или не приостановит его действие.
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