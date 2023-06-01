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Дальнее зарубежье 01.06.2023 09:03

Палата представителей США приняла законопроект по лимиту госдолга

Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект по лимиту госдолга, сообщают американские СМИ.

За законопроект, который был разработан в результате переговоров между президентом США Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти, проголосовали 314 законодателей, 117 выступили "против", среди них 71 республиканец и 46 демократов.

Теперь законопроект направляется в Сенат.

Как ранее сообщалось, лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл работают над тем, чтобы законопроект был принят к концу недели.

Шумер назвал законопроект "разумным компромиссом". Макконнелл сказал, что Маккарти "заслуживает нашей благодарности".

28 мая стало известно, что соглашение по лимиту государственного долга после длительных переговоров между Байденом и Маккарти достигнуто.

Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен в срок до 5 июня.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к 5 июня, если конгресс не повысит лимит госзаимствований или не приостановит его действие.

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Тэги: США, ГОСДОЛГ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ГОЛОСОВАНИЕ


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