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Дальнее зарубежье 01.06.2023 09:46

У прокуратуры США есть аудиозапись обсуждения Трампом секретного документа из Белого дома

Прокуратура США располагает аудиозаписью обсуждения бывшим президентом страны Дональдом Трампом секретного документа Пентагона, который он забрал из Белого дома, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Федеральные прокуроры получили аудиозапись встречи летом 2021 года, на которой бывший президент Дональд Трамп признает, что у него был секретный документ Пентагона о потенциальном нападении на Иран", - сообщает телеканал.

Бывший президент утверждал, что документ был получен от председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли.

Тем временем источники CNN отметили, что документ, на который ссылается Трамп, не был подготовлен Милли.

В свою очередь, представитель предвыборного штаба Трампа заявил, что "утечки" призваны "нагнетать напряженность" на бывшего президента.

"Продолжающееся вмешательство Министерства юстиции в президентские выборы является позорным, и это необоснованное расследование должно прекратить тратить деньги американских налогоплательщиков на политические цели демократов", - отметил он.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа во Флориде. Ряд СМИ написали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в резиденции Трампа, среди прочего значились те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными".

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Тэги: США, ТРАМП, ПРОКУРАТУРА, ЗАПИСЬ


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