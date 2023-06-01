КНДР выведет военный спутник-шпион на орбиту в ближайшее время

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон пообещала, что КНДР вскоре "правильно" выведет военный разведывательный спутник на космическую орбиту, сообщает ЦТАК.

"Несомненно, что военный разведывательный спутник КНДР в ближайшем будущем будет правильно выведен на космическую орбиту и начнет свою миссию", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, опубликованном агентством.

По ее словам, "если запуск спутника КНДР заслуживает особого порицания, то США и все другие страны, которые уже запустили тысячи спутников, должны быть осуждены".

Ким Е Чжон подчеркнула, что неудавшийся запуск спутника КНДР показал, что "враги" Пхеньяна больше всего боятся доступа Северной Кореи к современным средствам разведки.

"Соответственно, мы осознаем, что нам следует направить больше усилий к разработке средств разведки", - заявила она.

Сестра Ким Чен Ына отметила, что в Пхеньяне понимают затяжной характер конфронтации с США и, "осознавая долгосрочные угрозы и вызовы", приложат все усилия для "усиления военного сдерживания во всеобъемлющем направлении".

"Если США и их марионетки продолжат совершать необдуманные действия, посягающие на наше суверенное право, мы никогда не останемся сторонними наблюдателями", - добавила замглавы отдела ЦК ТПК.

Как сообщало ЦТАК, северокорейская ракета с военным спутником-шпионом, запущенная в среду утром, упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе.

Государственное агентство космического развития КНДР проведет расследование дефектов и примет необходимые меры для их устранения.