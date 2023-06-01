Yelo Bank увеличил в 2022г штат почти на 10%

Азербайджанский «Yelo Bank» в 2022 году увеличил штат сотрудников.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно годовому отчету банка, на 31 декабря 2022 года в Yelo Bank работали 1 тыс. 41 человек против 948 человек на конец 2021 года. Таким образом, в 2022 году Yelo Bank увеличил штат на 9,8%.
Yelo Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Марина Кулишова (доля в капитале 98,94%).
Р.Ахмедов
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