Yelo Bank увеличил в 2022г штат почти на 10%

Азербайджанский «Yelo Bank» в 2022 году увеличил штат сотрудников.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно годовому отчету банка, на 31 декабря 2022 года в Yelo Bank работали 1 тыс. 41 человек против 948 человек на конец 2021 года. Таким образом, в 2022 году Yelo Bank увеличил штат на 9,8%.

Yelo Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Марина Кулишова (доля в капитале 98,94%).

Р.Ахмедов