Нефть дорожает после падения накануне

Цены на нефть умеренно растут утром в четверг после снижения днем ранее на слабых статданных из Китая.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:14 составляет $72,96 баррель, что на $0,36 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду контракт подешевел на $1,11 (1,5%), до $72,6 за баррель.
Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на $0,29 (0,43%), до $68,38 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов снизилась на $1,37 (2%), до $68,09 за баррель, обновив минимум с 20 марта.
По итогам мая Brent подешевела на 8,7%, WTI - на 11,3%.
Давление на нефтяной рынок оказали слабые данные о деловой активности в Китае, а также укрепление доллара.
Накануне стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.
Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные поздно вечером накануне, указали на рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 26 мая, на 5,2 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,89 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей.
Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в четверг в 19:00, на день позже обычного в связи с тем, что понедельник был нерабочим днем. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти на 1,39 млн баррелей.
Внимание трейдеров направлено на очередную встречу государств ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня.
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