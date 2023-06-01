Манат подорожал к евро, лире и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 июня сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 1 июня ЦБА установил на уровне 1.816 манат/1EUR (31 мая - 1.8182 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 июня установил на уровне 0.0209 манат/1RUB (31 мая - 0.021 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 1 июня ЦБА установил на уровне 0.0819

Х.Насирзаде