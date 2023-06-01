Болгария присоединится к проекту строительства кабеля по дну Черного моря для экспорта «зеленой» энергии из Азербайджана в Европу - Шахбазов

Болгария присоединится к проекту строительства силового электрического кабеля Black Sea Energy, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
«Хочу сообщить, что свое согласие присоединиться к соглашению по проекту Black Sea Energy выразила и Болгария», - сказал Шахбазов в четверг, выступая на Бакинском энергетическом форуме.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, в рамках Бакинской энергетической недели состоится 4-е министерское заседание по проекту строительства силового электрического кабеля Black Sea Energy, реализуемого Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.
Как сообщалось ранее, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.
В настоящий момент работа по проекту находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, которое планируется завершить в 2023 году. Строительство кабеля займет 3-4 года.
Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.
Н.Аббасова
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