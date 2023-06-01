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ТЭК 01.06.2023 10:20

Прогнозируемые запасы газа в Азербайджане оцениваются примерно в 4 трлн куб.м. – Шахбазов

Экспорт газа из Азербайджана в 2023 году превысит 24 млрд кубометров, из которых половина будет направлена в Европу, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Шахбазов в четверг, выступая на Бакинском энергетическом форуме, отметил, что благодаря расширению Южного газового коридора (ЮГК) и реализации проекта «Кольцо Солидарности», число стран-покупателей азербайджанского газа увеличится с 6 до 10.

Министр подчеркнул, что Азербайджан в настоящее время ведет работу по получению дополнительных объемов газа и в этой связи рассматриваются несколько источников.

«Основной источник - богатые газовые запасы. Наши извлекаемые запасы газа оцениваются в 933 млрд кубометров, доказанные - 1,7 трлн кубометров, прогнозируемые - примерно 4 трлн кубометров», - сказал он.

По словам Шахбазова, в краткосрочной и в среднесрочной перспективе в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию ряд новых месторождений, включая Абшерон, Карабах, Умид-Бабек (2-ая стадия) и глубокозалегающие пласты газа на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, что позволит «экспортировать дополнительные объёмы газа нашим партнерам».

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Кристина Лобилло Борреро, выступая на форуме, заявила, что экспорт газа из Азербайджана в Европу в 2022 году увеличился на 40%.

«Азербайджан является одним из важных поставщиков природного газа в ЕС», - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

Азербайджан начал поставки газа в Европу 31 декабря 2020 года. В 2021 году объем поставок превысил 8 млрд кубометров, в 2023 году составит примерно 12 млрд кубометров. К 2027 году объем поставок достигнет минимум 20 млрд кубометров в год.

В настоящее время азербайджанский газ в Европе покупают Италия, Греция, Болгария, Румыния. Кроме этого, к концу 2023 года поставки азербайджанского газа могут начаться в Венгрию и Сербию.

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ


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