Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.021 GBR   2.106 TRY   0.0825

Цена на нефть

31.05 $/bbl +/- WTI 69.09 -1.37 Brent 72.60 -1.11

Это интересно 01.06.2023 13:03

IDC ожидает падения поставок смартфонов в мире на 3,2% в 2023 году

Мировые поставки смартфонов по итогам текущего года могут сократиться на 3,2% - до 1,17 млрд штук, прогнозирует исследовательская International Data Corporation (IDC).

В конце февраля компания ожидала снижения на 1,1%.

Пересмотр прогноза в сторону ухудшения обусловлен несколькими факторами, в том числе более слабыми экономическими прогнозами и сохраняющейся высокой инфляцией, отмечается в сообщении.

"Потребительский спрос восстанавливается гораздо медленнее, чем ожидалось, во всех регионах, включая Китай", - заявила директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

При этом IDC по-прежнему ожидает восстановления мирового рынка в 2024 году и его роста на 6%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, СМАРТФОНЫ, ПРОДАЖИ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Продажи смартфонов в мире выросли на 26% в I квартале Рост продаж смартфонов в мире в 2021г станет сильнейшим за шесть лет - IDC Продажи смартфонов в мире вырастут на 11% в 2021г, на модели 5G придется треть поставок - Gartner Apple сокращает производство трех новейших моделей смартфонов Facebook предоставила 60 производителям мобильных устройств доступ к данным пользователей - СМИ IDC прогнозирует замедление роста на рынке смартфонов в 2016г. практически до стагнации Samsung открывает в аэропортах точки обмена Galaxy Note 7 Apple могла увеличить продажи iPhone на 14-15 млн штук из-за проблем Samsung Huawei хочет потеснить Apple на рынке смартфонов к 2018 г. - топ-менеджер Apple блокирует iPhone 6, отремонтированные сторонними компаниями

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az