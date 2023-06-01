IDC ожидает падения поставок смартфонов в мире на 3,2% в 2023 году

Мировые поставки смартфонов по итогам текущего года могут сократиться на 3,2% - до 1,17 млрд штук, прогнозирует исследовательская International Data Corporation (IDC).

В конце февраля компания ожидала снижения на 1,1%.

Пересмотр прогноза в сторону ухудшения обусловлен несколькими факторами, в том числе более слабыми экономическими прогнозами и сохраняющейся высокой инфляцией, отмечается в сообщении.

"Потребительский спрос восстанавливается гораздо медленнее, чем ожидалось, во всех регионах, включая Китай", - заявила директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

При этом IDC по-прежнему ожидает восстановления мирового рынка в 2024 году и его роста на 6%.