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Туризм 01.06.2023 18:02

Порядка 10 млн туристов могут посетить Кыргызстан в 2023 году

Около 10 млн туристов могут посетить Кыргызстан в 2023 году, заявил глава кыргызского правительства Акылбек Жапаров в четверг во время проведения гарнизонного развода подразделений внутренних дел республики в Иссык-Кульской области.

"В период пандемии, в связи с мировой экономической ситуацией было сложно расширять туристическую отрасль и создавать условия, соответствующие международным стандартам. В этом году, в результате кропотливой работы нам удалось реализовать необходимые меры для приема большого количества отдыхающих. Если до сегодняшнего дня мы принимали около 2 млн туристов, то в этом году ожидаем прибытия около 10 млн туристов", - заявил Жапаров, слова которого приводит пресс-служба МВД Кыргызстана

По его словам, основной обязанностью органов местного самоуправления и правоохранительных органов является дальнейшее повышение туристического потенциала, улучшение всех уровней обслуживания, обеспечение комфортных условий для гостей страны и обеспечение их безопасности.

"Мы делаем акцент на экологию, креативную экономику и развитие инфраструктуры в туристических зонах, уделяя особое внимание безопасности иностранных гостей и наших граждан", - добавил Жапаров.

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Тэги: ТУРИЗМ, ПРОГНОЗ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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