СПГ-завод Hammerfest LNG в Норвегии снова остановлен из-за утечки

Компания Equinor подтвердила произошедшую 31 мая утечку на СПГ-заводе Hammerfest LNG и последующую остановку предприятия.
Как говорится в пресс-релизе, утечка произошла на клапане в одном из контуров охлаждения станции. Используемый на этом агрегате газ используется для охлаждения во время производства СПГ.
В момент инцидента на заводе находились 98 человек. Пострадавших нет.
"Пока рано говорить, когда может быть возобновлено производство", - отмечает компания.
В сентябре 2020 года на заводе произошел пожар, после которого производство СПГ возобновилось только в июне 2022 года. Ремонт затянулся из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер.
Проектная мощность предприятия составляет 6,5 млрд куб. м газа в год.
Совладельцами завода являются Equinor Energy AS, Petoro AS, TotalEnergies, EP Norge AS, Neptune Energy Norge AS и Wintershall Dea Norge AS. Оператор - Equinor.
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