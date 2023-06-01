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ТЭК 01.06.2023 18:51

СПГ-завод Hammerfest LNG в Норвегии снова остановлен из-за утечки

Компания Equinor подтвердила произошедшую 31 мая утечку на СПГ-заводе Hammerfest LNG и последующую остановку предприятия.

Как говорится в пресс-релизе, утечка произошла на клапане в одном из контуров охлаждения станции. Используемый на этом агрегате газ используется для охлаждения во время производства СПГ.

В момент инцидента на заводе находились 98 человек. Пострадавших нет.

"Пока рано говорить, когда может быть возобновлено производство", - отмечает компания.

В сентябре 2020 года на заводе произошел пожар, после которого производство СПГ возобновилось только в июне 2022 года. Ремонт затянулся из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер.

Проектная мощность предприятия составляет 6,5 млрд куб. м газа в год.

Совладельцами завода являются Equinor Energy AS, Petoro AS, TotalEnergies, EP Norge AS, Neptune Energy Norge AS и Wintershall Dea Norge AS. Оператор - Equinor.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, СПГ, ЗАВОД, ОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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