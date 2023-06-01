Азербайджан продолжит приобретать современное вооружение – министр обороны

Азербайджан продолжит приобретать современное вооружение и военную технику, заявил в четверг министр обороны страны генерал-полковник Закир Гасанов.
«Министр обороны отметил, что выделение 1,105 млрд манатов на укрепление обороноспособности страны и усиление мер национальной безопасности, в том числе 1 млрд манатов на расходы по проектам и мероприятиям специального оборонного назначения, позволит приобрести новое современное вооружение и военную технику в рамках проводимых реформ в армии», - говорится в информации Минобороны Азербайджана.
Гасанов подвел в учебно-тренировочном центре азербайджанской армии итоги учебно-методических сборов с командирами оперативных (коммандос), мотострелковых, механизированных подразделений азербайджанской армии и их заместителями, проведенных в центре военных игр Института военного управления в соответствии с планом подготовки на 2023 год.
Там же «была проанализирована оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе».
«Было особо отмечено, что осуществляемые в последнее время армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ - ИФ) военные перевозки на территории Азербайджана (Карабахский регион – ИФ-Аз), где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, попытки установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями наших подразделений, а также обстрел позиций азербайджанской армии в Агдамском, Тертерском и других направлениях, могут спровоцировать напряженность», - говорится в сообщении.
Глава Минобороны Азербайджана «дал конкретные поручения о продолжении бесперебойного наблюдения за деятельностью армянских НВФ, а также о постоянной готовности к немедленному и решительному предотвращению любой возможной провокации», сообщили в министерстве.
Как сообщалось ранее, в парламент Азербайджана представлен проект поправок в госбюджете на 2023 год. Одним из пунктов поправок является выделение дополнительно 1 млрд 105 млн манатов ($650 млн) на укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны.
Р.Керимов
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