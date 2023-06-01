Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.021 GBR   2.106 TRY   0.0825

Цена на нефть

31.05 $/bbl +/- WTI 69.09 -1.37 Brent 72.60 -1.11

Оборона 01.06.2023 12:18

Азербайджан продолжит приобретать современное вооружение – министр обороны

Азербайджан продолжит приобретать современное вооружение и военную технику, заявил в четверг министр обороны страны генерал-полковник Закир Гасанов.

«Министр обороны отметил, что выделение 1,105 млрд манатов на укрепление обороноспособности страны и усиление мер национальной безопасности, в том числе 1 млрд манатов на расходы по проектам и мероприятиям специального оборонного назначения, позволит приобрести новое современное вооружение и военную технику в рамках проводимых реформ в армии», - говорится в информации Минобороны Азербайджана.

Гасанов подвел в учебно-тренировочном центре азербайджанской армии итоги учебно-методических сборов с командирами оперативных (коммандос), мотострелковых, механизированных подразделений азербайджанской армии и их заместителями, проведенных в центре военных игр Института военного управления в соответствии с планом подготовки на 2023 год.

Там же «была проанализирована оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе».

«Было особо отмечено, что осуществляемые в последнее время армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ - ИФ) военные перевозки на территории Азербайджана (Карабахский регион – ИФ-Аз), где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, попытки установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями наших подразделений, а также обстрел позиций азербайджанской армии в Агдамском, Тертерском и других направлениях, могут спровоцировать напряженность», - говорится в сообщении.

Глава Минобороны Азербайджана «дал конкретные поручения о продолжении бесперебойного наблюдения за деятельностью армянских НВФ, а также о постоянной готовности к немедленному и решительному предотвращению любой возможной провокации», сообщили в министерстве.

Как сообщалось ранее, в парламент Азербайджана представлен проект поправок в госбюджете на 2023 год. Одним из пунктов поправок является выделение дополнительно 1 млрд 105 млн манатов ($650 млн) на укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВООРУЖЕНИЕ


Похожие новости


Польша намерена закупить шесть батарей ЗРК Patriot Азербайджан продолжит закупать современное вооружение – Гасанов ВС Азербайджана проводят учения с целью быть готовыми к возобновлению военных действий с Арменией - Гасанов Баку будет закупать наступательное оружие до тех пор, пока Ереван продолжает оккупацию азербайджанских территорий – Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az