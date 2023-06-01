Mastercard назначила Зейналова менеджером в Азербайджане

Mastercard объявила о назначении Эмиля Зейналова менеджером компании по Азербайджану, он приступил к работе в новой должности.
Зейналов в 2016-2023гг являлся представителем Mastercard в Азербайджане, сообщает компания.
«Вклад Эмиля Зейналова в наш успех нельзя переоценить. Его глубокое понимание рынка и сильные лидерские навыки сыграли ключевую роль в нашем росте и укреплении позиций в Азербайджане. Мы рады его новому назначению - на должность менеджера Mastercard по Азербайджану и полностью уверены в его способности возглавить нашу команду и достичь еще больших успехов», - сказал Авшар Гюрдал, гендиректор Mastercard по Турции и Азербайджану.
«Mastercard демонстрирует свое стремление к стратегическому лидерству и непрерывному росту на рынке. Я надеюсь, что мой опыт, и знание отрасли помогут мне претворять в жизнь инициативы нашей компании в области инноваций, развития крепких партнерских отношений и внедрение новых платежных решений в Азербайджане», - отметил Зейналов.
Р.Ахмедов
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Глава Евросовета надеется, что Алиев и Пашинян подтвердят настрой на нормализацию
Молдова рассчитывает на поставки газа из Азербайджана по доступным ценам - Санду
IDC ожидает падения поставок смартфонов в мире на 3,2% в 2023 году
Иностранцы за 4 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на $400 млн
В России отмечают рост туристического интереса россиян к Азербайджану
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Украине нужны приглашения в НАТО и ЕС в текущем году – Зеленский
Германия осуществит вклад в послевоенные гарантии безопасности Украины - Шольц
В Ереване хотят найти гаранта соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика порадовал детей шехидов в Нахчыване
Управляющий директор Boston Consulting Group провел мастер-класс в Бакинской высшей школе нефти
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС