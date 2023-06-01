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Финансы 01.06.2023 12:51

Mastercard назначила Зейналова менеджером в Азербайджане

Mastercard объявила о назначении Эмиля Зейналова менеджером компании по Азербайджану, он приступил к работе в новой должности.

Зейналов в 2016-2023гг являлся представителем Mastercard в Азербайджане, сообщает компания.

«Вклад Эмиля Зейналова в наш успех нельзя переоценить. Его глубокое понимание рынка и сильные лидерские навыки сыграли ключевую роль в нашем росте и укреплении позиций в Азербайджане. Мы рады его новому назначению - на должность менеджера Mastercard по Азербайджану и полностью уверены в его способности возглавить нашу команду и достичь еще больших успехов», - сказал Авшар Гюрдал, гендиректор Mastercard по Турции и Азербайджану.

«Mastercard демонстрирует свое стремление к стратегическому лидерству и непрерывному росту на рынке. Я надеюсь, что мой опыт, и знание отрасли помогут мне претворять в жизнь инициативы нашей компании в области инноваций, развития крепких партнерских отношений и внедрение новых платежных решений в Азербайджане», - отметил Зейналов.

Р.Ахмедов

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Тэги: MASTERCARD, МЕНЕДЖЕР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Mastercard назначила нового менеджера по Азербайджану

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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