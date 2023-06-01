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ТЭК 01.06.2023 13:02

TotalEnergies в ближайшие недели начнет добычу газа с месторождения Абшерон

Добыча первого газа с месторождения «Абшерон» в азербайджанском секторе Каспия начнется через несколько недель, заявил старший вице-президент компании TotalEnergies по Европе Жан-Люк Гизью.

«Азербайджан является надёжным поставщиком энергоресурсов в Европу. Мы, как TotalEnergies, гордимся этим и тем, что вносим свой вклад в это дело. Через несколько недель начнется добыча первого газа с месторождения Абшерон, что имеет большое значение с точки зрения нашего сотрудничества с компанией SOCAR», - сказал Гизью в четверг, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Разработкой месторождения «Абшерон» занимается Joint Absheron Petroleum Operating Company (JOCAP), учрежденная SOCAR Absheron (50%) и TOTAL E&P Absheron (50%). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

Блок «Абшерон» находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. В 2019 году SOCAR и TOTAL завершили бурение добывающей и оценочной скважины «ABD-001» глубиной 7411 метров на месторождении «Абшерон». Запасы месторождения составляют 350-360 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата, его разработка будет осуществляться поэтапно.

На первом этапе объем добычи составит 1,5 млрд кубометров в год. На пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год. Также на месторождении ежесуточно будет добываться около 10 тыс. баррелей конденсата.

Н.Аббасова

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Тэги: АБШЕРОН, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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