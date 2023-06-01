Молдова рассчитывает на поставки газа из Азербайджана по доступным ценам - Санду

Кишинев рассчитывает на поставки газа из Азербайджана по доступным ценам, заявила президент Молдовы Майя Санду.

«Мы рассчитываем на стратегическое партнерство с Азербайджаном в сфере энергетики, в частности, на поставки газа по доступным ценам», - заявила в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду в Кишиневе Санду, слова которой приводятся в пресс-релизе на сайте президента Молдовы.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в настоящее время экспортирует газ в 6 стран – Грузия, Турция, Италия, Греция, Болгария и Румыния.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что число покупателей азербайджанского газа достигнет 10. В частности, в конце 2023 года планируется начать поставки газа в Венгрию и Сербию.

Р.Керимов