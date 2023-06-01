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Регион 01.06.2023 13:24

В Ереване хотят найти гаранта соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном

Соглашение о мире между Ереваном и Баку должно быть гарантировано третьей страной, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Очень важно, чтобы после подписания мирного соглашения с Азербайджаном мы имели гарантии. Все те центры, где происходят переговоры, выразили готовность и готовы быть гарантом. Другой вопрос - что мы получим в конце. Важно, чтобы был такой гарант, который будет следить за соблюдением достигнутых договоренностей", - сказал Симонян журналистам в четверг.

По его словам, и ЕС, и США, и Россия готовы стать гарантом подписания соглашения о мире, "но мы должны выбрать максимально крепкий механизм".

"Думаю, будет лучше, чтобы гарантом была одна страна. Будет это Россия, Франция, США или Германия, не знаю", - отметил спикер армянского парламента.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, СОГЛАШЕНИЕ, ГАРАНТ


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