В Ереване хотят найти гаранта соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном

Соглашение о мире между Ереваном и Баку должно быть гарантировано третьей страной, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.
"Очень важно, чтобы после подписания мирного соглашения с Азербайджаном мы имели гарантии. Все те центры, где происходят переговоры, выразили готовность и готовы быть гарантом. Другой вопрос - что мы получим в конце. Важно, чтобы был такой гарант, который будет следить за соблюдением достигнутых договоренностей", - сказал Симонян журналистам в четверг.
По его словам, и ЕС, и США, и Россия готовы стать гарантом подписания соглашения о мире, "но мы должны выбрать максимально крепкий механизм".
"Думаю, будет лучше, чтобы гарантом была одна страна. Будет это Россия, Франция, США или Германия, не знаю", - отметил спикер армянского парламента.
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