Банк «Открытие» запустил трансграничные переводы в Азербайджан

Российский банк «Открытие» расширил список стран, доступных для переводов на счета и банковские карты зарубежных национальных платежных систем - теперь клиенты в мобильном приложении и интернет-банке также могут отправить деньги физическим лицам в Азербайджан и Турцию.

Для перевода в Азербайджан клиенту необходимо знать номер банковской карты, в Турцию - номер банковского счета (IBAN). Максимальная сумма за одну операцию составляет 15 тыс. рублей. Средства зачисляются в национальных валютах моментально и без комиссии.

«Мы дополнили перечень стран для трансграничных переводов популярными сегодня туристическими направлениями — Турцией и Азербайджаном. Это значительно расширит возможности наших клиентов, ускорит и упростит их финансовые операции», — отметил Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

Р.Ахмедов