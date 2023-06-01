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Финансы 01.06.2023 13:59

Банк «Открытие» запустил трансграничные переводы в Азербайджан

Российский банк «Открытие» расширил список стран, доступных для переводов на счета и банковские карты зарубежных национальных платежных систем - теперь клиенты в мобильном приложении и интернет-банке также могут отправить деньги физическим лицам в Азербайджан и Турцию.

Для перевода в Азербайджан клиенту необходимо знать номер банковской карты, в Турцию - номер банковского счета (IBAN). Максимальная сумма за одну операцию составляет 15 тыс. рублей. Средства зачисляются в национальных валютах моментально и без комиссии.

«Мы дополнили перечень стран для трансграничных переводов популярными сегодня туристическими направлениями — Турцией и Азербайджаном. Это значительно расширит возможности наших клиентов, ускорит и упростит их финансовые операции», — отметил Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ПЕРЕВОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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