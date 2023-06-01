Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до 6,1%, минимума с февраля 2022 г

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 6,1% в годовом выражении, говорится в предварительной оценке Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 7% в апреле и опустилась до минимума с февраля прошлого года.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали более умеренное замедление, до 6,3%.

Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился до 5,3% в годовом выражении с 5,6% в апреле. Прогноз для этого показателя составлял 5,5%.

Стоимость энергоносителей в еврозоне в мае сократилась на 1,7% после роста на 2,4% в апреле.

Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 12,5% с 13,5%, на промышленные товары - до 5,8% с 6,2%, на услуги - до 5% с 5,2%.

Потребительские цены в еврозоне в мае не изменились относительно апреля, когда показатель вырос на 0,6%.