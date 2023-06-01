Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до 6,1%, минимума с февраля 2022 г

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 6,1% в годовом выражении, говорится в предварительной оценке Статистического управления Европейского союза.
Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 7% в апреле и опустилась до минимума с февраля прошлого года.
Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали более умеренное замедление, до 6,3%.
Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился до 5,3% в годовом выражении с 5,6% в апреле. Прогноз для этого показателя составлял 5,5%.
Стоимость энергоносителей в еврозоне в мае сократилась на 1,7% после роста на 2,4% в апреле.
Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 12,5% с 13,5%, на промышленные товары - до 5,8% с 6,2%, на услуги - до 5% с 5,2%.
Потребительские цены в еврозоне в мае не изменились относительно апреля, когда показатель вырос на 0,6%.
Новый посол Азербайджана в Украине в ближайшее время приступит к работе - Алиев
Алиев и Зеленский провели переговоры в Кишиневе
Следующая встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля состоится в Брюсселе 21 июля
Порядка 10 млн туристов могут посетить Кыргызстан в 2023 году
За 24 часа в Азербайджане выявили 15 случаев COVID-19
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
В ООН утверждают, что РФ ограничила регистрации судов в рамках "зерновой сделки" из-за ситуации с экспортом аммиака
США в этом году откроют дипмиссию в Норвегии за Полярным кругом - Блинкен
Ситуация в Армении будет иметь последствия для ОДКБ - Пашинян
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
День Защиты Детей был отмечен в Гяндже с поддержкой Yelo Bank
Azer Turk Bank представляет карту для детей atb Junior
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС