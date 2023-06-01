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ТЭК 01.06.2023 14:40

MOL вложила $2 млрд в проекты в Азербайджане

Инвестиции венгерской компании MOL в Азербайджан за последние три года составили $2 млрд, заявил исполнительный вице-президент MOL Group Жомбор Мартон.

«За последние 3 года инвестиции компании MOL в Азербайджан составили $2 млрд, главным образом, в нефтегазовый сектор. Проект Азери-Чираг-Гюнешли для нас это гибкость и стабильность, стабильность законодательства и сотрудничества. (…) Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с компанией SOCAR, как в рамках действующих проектов (АЧГ и Баку-Тбилиси-Джейхан -ИФ), так и в рамках других проектов. Причем рассчитываем на долгосрочность нашего сотрудничества», - сказал Мартон, выступая в четверг на Бакинском энергетическом форуме.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он также сообщил, что сотрудничество с Азербайджаном в рамках проекта АЧГ позволило компании проводить гибкую политику в вопросе поиска сырья для нефтеперерабатывающих мощностей MOL в Центральной Европе.

«Наши нефтеперерабатывающие заводы сегодня могут выбирать какую нефть перерабатывать, в том числе высококачественную азербайджанскую нефть. Наш НПЗ в Словакии использовал в качестве сырья для переработки российскую нефть. Теперь мы для этого предприятия и других наших НПЗ в Центральной Европе общей мощностью 14 млн тонн завозим нефть из Азербайджана. Нашему словацкому НПЗ это позволило снизить зависимость от одного поставщика",- отметил он.

Мартон добавил, что у MOL есть несколько инициатив в сфере декарбонимзации.

По его словам, MOL готова делиться с Азербайджаном богатым опытом в сфере энергоэффективности, в области переработки бытовых отходов, повторной переработки.

В настоящее время доля MOL в проекте АЧГ составляет 9,57% и 8,9% в нефтепроводе Бку-Тбилиси-Джейхан.

Н.Аббасова

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Тэги: MOL, ИНВЕСТИЦИИ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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