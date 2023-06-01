Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в четверг утром азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе азербайджано-армянской границы.

"1 июня в 9:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарли Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Асрик Джирдахан Товузского района (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.

В тот же день примерно в 10:00, продолжили в министерстве, члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ), находящихся в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

В военном ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".

Кроме того, добавили в министерстве, члены армянских НВФ под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку с привлечением инженерной техники провести расширение и ремонтно-восстановительные работы на грунтовой дороге в направлении Шушинского и Ходжавендского районов с целью прокладки дороги для снабжения боевых позиций.

В результате незамедлительных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов