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ТЭК 01.06.2023 14:50

Турция готова рассмотреть возможность экспорта в Европу небольших объемом газа, добываемого на Черном море – TPAO

Турция может рассмотреть возможность экспорта в Европу небольшого объема газа, добываемого на Черноморском шельфе, заявил президент и главный исполнительный директор компании Turkish Petroleum (TPAO) Мелик Хан Билгин.

«В настоящее время 99% газа, потребляемого Турцией, приходится на импортируемый газ. В этой связи, газ, добываемый на месторождении Сакарья в Черном море, направляется на обеспечение внутренних потребностей. Однако, мы можем рассмотреть вопрос экспорта небольших объемов газа с этого месторождения в соседние страны Европы",- сказал Билгин в Баку в четверг, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он подчеркнул, что природный газ будет еще долгие годы востребован и будет играть важную роль в переходе на возобновляемые источники.

Билгин в интервью «Анадолу» заявил, что на первом этапе добыча составит 10 млрд кубометров. «Вторая фаза нацелена на удвоение добычи газа с месторождения Сакарья. В последующем доведем добычу до 40 млрд в год», - сказал он.

Он подчеркнул, что TPAO нацелена на развитие новых проектов и расширение связей в Каспийском регионе. Он отметил, что Каспий считается одним из важных энергетических бассейнов планеты.

Он напомнил, что TPAO инвестировала в энергетическую отрасль Азербайджана.

«Турция и сегодня принимает активное участие в крупных нефтяных и газовых проектах Азербайджана. Сумма инвестиций превышает $15 млрд. Мы стремимся не только развивать партнерство с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR), но участвовать в новых проектах, укрепляя тем самым связи между странами», - сказал он.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЕВРОПА


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