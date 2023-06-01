Украине нужны приглашения в НАТО и ЕС в текущем году – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине в 2023 году нужны приглашения в НАТО и ЕС, а также гарантии безопасности на пути в НАТО.
«Летом – в Вильнюсе, на саммите НАТО – нужно четкое приглашение Украины к членству, нужны гарантии безопасности на пути к членству в НАТО. Осенью, по нашему вступлению в ЕС – нужно четкое положительное решение», - сказал Зеленский в четверг, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.
Положительные решения для Украины, сказал президент, будут положительными решениями для всех. "Основа безопасности. Очевидно, для Молдовы. В долгосрочной перспективе – для Грузии. Не сомневаюсь, что со временем – и для Беларуси", - отметил Зеленский.
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