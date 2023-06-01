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Дальнее зарубежье 01.06.2023 17:19

Столтенберг не сомневается, что Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО после Турции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что уверен в поддержке со стороны Венгрии вступления Швеции в НАТО, если это решение ратифицирует Турция.

"Что касается Венгрии, то у нас нет никаких оснований думать, что они поменяли свою позицию", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Осло.

"Если Турция ратифицирует, я уверен, что Венгрия тоже сделает это, поскольку они говорили об этом ранее", - отметил он.

Турция и Венгрия - единственные страны, еще не ратифицировавшие вступление Швеции в НАТО.

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