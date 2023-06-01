НАТО пока фокусируется на наращивании военной поддержки Украине - Столтенберг

Ближайшие саммиты союзников по НАТО сфокусированы главным образом на теме наращивания военной помощи Украине, сообщил журналистам в четверг на пресс-конференции в Осло генсек военного альянса Йенс Столтенберг.

"На сегодняшней встрече и на саммите в Вильнюсе в следующем месяце (...) основной фокус будет на том, как сохранить и нарастить реальную военную поддержку Украине", - сказал он. Так Столтенберг ответил на вопрос журналиста о саммите по мирному урегулированию, который, по сообщению ряда СМИ, Украина хотела бы провести исключительно со своими союзниками.

Столтенберг указал, что поставки вооружений Киеву - это главная и срочная задача для партнеров по альянсу. "Украинцы просят больше, и мы мобилизуем все больше военной поддержки", - заявил генсек НАТО.