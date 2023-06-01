Yelo Bank увеличил в 2022г портфель по кредитованию физлиц в 1,4 раза

Азербайджанский "Yelo Bank" (контролируемый российским предпринимателем Вагитом Алекперовым) в 2022 году увеличил портфель по корпоративному кредитованию на 16,7% - до 144,738 млн манатов, кредитование физлиц на 38,8% - до 546,547 млн манатов.
Такие данные приведены в аудированном финансовом отчете банка по МСФО по итогам прошлого года.
В целом, кредитный портфель банка в 2022 году увеличился на 33,5% - до 691,285 млн манатов.
Корпоративное кредитование по итогам 2022 года составило 20,9% кредитного портфеля банка, потребительское кредитование - 79,1%.
По данным на конец 2022 года, портфель банка по кредитованию сферы торговли и услуг составлял 88,091 млн манатов (рост на 19,6%), производства - 19,357 млн манатов (рост на 27,1%), АПК - 14,386 млн манатов (рост на 22,2%), строительства - 10,242 млн манатов (рост на 2,6%), финансовых услуг - 9,452 млн манатов (спад на 7,8%), предпринимателей - 302,455 млн манатов (рост на 58,6%), потребителей - 156,825 млн манатов (рост на 34%), ипотеки - 72,123 млн манатов (рост на 2,8%), покупки автомобиля - 14,574 млн манатов (спад на 4,3%).
Yelo Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Марина Кулишова (доля в капитале 98,94%).
Х.Насирзаде
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