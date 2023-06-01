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Внешняя политика 01.06.2023 16:53

Баку и Лондон обсудили вопросы расширения экономического взаимодействия

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон на встрече в Баку обсудили вопросы экономического взаимодействия.

Как сообщает Минэкономики, «стороны на встрече обменялись мнениями по вопросам создания рабочей группы между Минэкономики Азербайджана и Торговой палаты Великобритании в Азербайджане, участия британских компаний в проектах на освобожденных территориях».

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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