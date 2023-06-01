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Макроэкономика 01.06.2023 17:07

Валютные резервы ЦБ Азербайджана за январь-май выросли на 2%, в мае – сократились на 0,15%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 31 мая 2023 года составляют $9 млрд 175,7 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2022 года валютные резервы ЦБА составляли $8 млрд 995,7 млн. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", в январе-мае 2023 года валютные резервы Центробанка увеличились на 2%.

При этом в мае валютные резервы ЦБА сократились на 0,15% или на $13,5 млн.

В 2022 году валютные резервы ЦБ увеличились на 27,1%.

А.Азизов

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Тэги: ЦБ, РЕЗЕРВЫ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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