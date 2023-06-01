Индия не достигла пика потребления нефти – «Газпром нефть»

Индия, которая после введения западных санкций стала одним из основных рынков для российской нефти, еще не достигла пика потребления нефти, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Это растущий рынок. Потребление нефти там продолжит расти, в том числе за горизонтом 2030-го года", - сказал он "Интерфаксу".
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