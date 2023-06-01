За 24 часа в Азербайджане выявили 15 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 15 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 849, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 10 случаях.

За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции зарегистрировано не было (накануне умер один больной COVID-19).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 274 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 821 тыс. 516 человек (+16 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 59 человек.

За сутки медики провели 936 тестов на коронавирус против 1 тыс. 923 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 623 тыс. 270 тестов на COVID-19.

Р.Керимов