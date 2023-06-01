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Дальнее зарубежье 01.06.2023 20:03

США рассматривают меры против лидеров в Судане из-за нарушения перемирия - Блинкен

США изучают меры, которые они могут предпринять против лидеров Судана, которые, по мнению Вашингтона, двигают страну в неправильном направлении, нарушая перемирие, заявил журналистам в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы сейчас вновь видим боевые действия, причем с обеих сторон, и это очевидное нарушение обязательств, которые они взяли на себя в рамках прекращения огня. Это неправильное направление, и это точно не в интересах народа Судана", - заявил американский госсекретарь.

"Мы рассматриваем меры, которые мы можем предпринять, чтобы дать понять, как мы относимся к любым лидерам, которые двигают Судан в неправильном направлении", - добавил он.

Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР проводят переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Посредниками выступают США и Саудовская Аравия.

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Тэги: США, СУДАН, САНКЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ


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