День Защиты Детей был отмечен в Гяндже с поддержкой Yelo Bank

1 июня, в День защиты детей, Yelo Bank провел социальный проект в Гяндже. На мероприятии, организованном в лицее № 4 с углубленным изучением иностранных языков имени М. Мехтизаде, приняли участие около 350 школьников, включая детей из SOS Детского города Гяндже. Школьники выступили на открытой сцене, где исполнили различные песни, танцы разных культур, акробатические номера и выступления на музыкальных инструментах. Веселое мероприятие, наполненное выступлениями школьников, передавало сообщения о мире, дружбе, творчестве и равенстве. Затем школьники принимали участие в различных мастер-классах, разделенных на команды. В конце мероприятия, школьникам были вручены подарки от Yelo Bank.
Отметим, что Yelo Bank, в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности, всегда фокусируется на детях и молодежи. В дальнейшем банк продолжит проекты по поддержке уязвимых групп населения, в том числе детей и молодежи, которые являются нашим будущим.
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