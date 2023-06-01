Азербайджан заключил контракт на строительство первого дноуглубительного судна

Министерство экономики Азербайджана в четверг сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве между ООО «Бакинский судостроительный завод», ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» и нидерландской компанией Damen Shipyards Gorinchem B.V.
В информации ведомства отмечается, что в соответствии с соглашением на Бакинском судостроительном заводе совместно с нидерландской компанией будет построено дноуглубительное судно, которое поможет устранить «препятствия, возникающие в портах в результате снижения уровня Каспийского моря».
В Минэкономики отметили, что в Азербайджане впервые построят дноуглубительное судно.
Минэкономики не приводит характеристик судна, а также стоимость и сроки реализации проекта.
Р.Керимов
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