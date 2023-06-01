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Транспорт и связь 01.06.2023 17:33

Азербайджан заключил контракт на строительство первого дноуглубительного судна

Министерство экономики Азербайджана в четверг сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве между ООО «Бакинский судостроительный завод», ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» и нидерландской компанией Damen Shipyards Gorinchem B.V.

В информации ведомства отмечается, что в соответствии с соглашением на Бакинском судостроительном заводе совместно с нидерландской компанией будет построено дноуглубительное судно, которое поможет устранить «препятствия, возникающие в портах в результате снижения уровня Каспийского моря».

В Минэкономики отметили, что в Азербайджане впервые построят дноуглубительное судно.

Минэкономики не приводит характеристик судна, а также стоимость и сроки реализации проекта.

Р.Керимов

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Тэги: СУДНО, ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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