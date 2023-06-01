Встреча Алиева, Пашиняна, Мишеля, Макрона и Шольца началась в Кишиневе

В Кишиневе в четверг началась пятисторонняя неофициальная встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Евросовета Шарля Мишеля. Как сообщает сайт азербайджанского лидера, встреча проходит на «полях» 2-го Саммита Европейского политического сообщества.

Х.Насирзаде



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