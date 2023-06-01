Экспорт нефти из Ирака в мае чуть вырос м/м

Среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака по итогам мая составил 3,305 млн б/с, сообщило министерство нефти страны.

В апреле данный показатель составлял 3,288 млн б/с. Таким образом, за месяц он практически не изменился, увеличившись всего на 0,5%.

Суммарный объем поставок нефти из Ирака за рубеж в мае составил 102,463 млн баррелей, почти весь он приходится на месторождения в центральном и южном Ираке - 102,206 млн баррелей.

Доход от экспорта нефти составил $7,306 млрд. Средняя цена в апреле составляла $71,3/барр.