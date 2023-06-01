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ТЭК 01.06.2023 19:13

Экспорт нефти из Ирака в мае чуть вырос м/м

Среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака по итогам мая составил 3,305 млн б/с, сообщило министерство нефти страны.

В апреле данный показатель составлял 3,288 млн б/с. Таким образом, за месяц он практически не изменился, увеличившись всего на 0,5%.

Суммарный объем поставок нефти из Ирака за рубеж в мае составил 102,463 млн баррелей, почти весь он приходится на месторождения в центральном и южном Ираке - 102,206 млн баррелей.

Доход от экспорта нефти составил $7,306 млрд. Средняя цена в апреле составляла $71,3/барр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, МАЙ


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