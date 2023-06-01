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ТЭК 01.06.2023 19:29

Запасы нефти в США выросли на 4,49 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,49 млн баррелей - до 459,66 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 207 тыс. баррелей и составили 216,07 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 985 тыс. баррелей, до 106,66 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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