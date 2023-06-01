Нефть дорожает, Brent превысила $73 за баррель

Цены на нефть растут вечером в четверг, несмотря на официальное подтверждение неожиданного увеличения коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:09 составляет $73,31 баррель, что на $0,71 (0,98%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена июльских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,92 (1,35%), до $69,01 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,49 млн баррелей - до 459,66 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина снизились на 207 тыс. баррелей и составили 216,07 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 985 тыс. баррелей, до 106,66 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.
Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 мая, выросли на 5,2 млн баррелей, бензина - на 1,89 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей.
После падения стоимости Brent и WTI соответственно на 8,7% и 11,3% по итогам мая инвестиционный директор NWI Management Хари Харихаран ожидает подъема котировок. "При таких ценах на нефть играть на понижение может быть вредным для здоровья", - приводит его слова The Wall Street Journal.
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