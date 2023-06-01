Денежная база в Азербайджане в январе-мае сократилась на 0,6%, в мае - на 1,5%

Объем денежной базы в Азербайджане на 31 мая 2023 года составляет 17 млрд 350,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец 2022 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 460,3 млн манатов. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", денежная база в январе-мае 2023 года сократились на 0,6%.





При этом в мае 2023 года денежная база в Азербайджане сократилась на 259,4 млн манатов или на 1,5%.





В 2022 году денежная база в Азербайджане сократилась на 2,7%.





Х.Насирзаде