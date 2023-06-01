Следующая встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля состоится в Брюсселе 21 июля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель проведут очередную встречу в Брюсселе 21 июля, сообщает пресс-служба правительства Армении. В ходе пятисторонней встречи Алиева, Пашиняна, Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Кишиневе в четверг были обсуждены вопросы разблокирования транспортных и экономических инфраструктур, делимитации границ и обеспечения приграничной безопасности, соглашения об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном.

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